Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan’ı bekleyin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçilerin özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıların kendisine sık sık dile getirildiğini söyledi. Kurum, bu konuda adımları seçimin ardından hemen gerçekleştireceklerini ifade etti.

BAKAN KURUM'DAN İBB EMEKÇİLERİNE MÜJDE!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi. Murat Kurum "Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." dedi.

"ÖZLÜK HAKLARI" SÖZÜ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

HER YERDE BENZER ŞİKAYETLER

Kurum, sosyal medya hesabından ""Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar." açıklamasında bulundu.

"1 NİSAN'I BEKLEYİN"

Kurum, konuyla ilgili adımları en kısa sürede atacaklarının altını çizdi ve şunları ekledi: Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.