İstanbul’un onurunu ayağa kaldıracağız

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün İSO, TÜSİAD, MÜSİAD ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON'u ziyaret etti. Kurum yaptığı konuşmalarda şu mesajları verdi:Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz. Bunu lafla değil icraatla yapacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız. Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair halkımızın heyecanla beklediği adımlarımızı bu şehrin en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçeceğiz. Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın rızasıyla olacak. Kimseyi zorlamayacağız. Rant oluşmayacak. Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz.Her İstanbullunun hayatından 3.5 yıl çalan trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehri yaşanabilirlikte, savaş halindeki Kiev şehrinin bile gerisine düşürenlerden, İstanbul'umuzu kurtaracağız.Ekrem İmamoğlu başkanlığında İBB yönetimi kasıtlı olarak İstanbul'u 5 yıl boyunca durdurdu. 5 yılda yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu Şehr-i İstanbul'u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getireceğiz. İstanbul'un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracağız. Yeni çarşılar kuracağız. Sadece Kent Ekonomisini değil, hane ekonomisini de ev ekonomisini de güçlendireceğiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı işyeri sahibi yapacağız. 39 ilçemize paylaşımlı ofisler açacak, genç girişimcilerimizi faydalandıracağız. İstanbul'un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla inşa edeceğiz.