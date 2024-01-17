MHP 55 adayını daha açıkladı! Kilis, Uşak...

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP, Kilis'te Hasan Kara ve Uşak'ta Sezer Ateş'i, il belediye başkan adayı olarak duyurdu.
1 KİLİS İL HASAN KARA
2 UŞAK İL SEZER ATEŞ
3 DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ
4 HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR
5 HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI
6 AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN
7 AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL
8 AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN
9 BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ
10 BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK
11 BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ
12 BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN
13 BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL
14 BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER
15 BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN
16 BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ
17 BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN
18 BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI
19 BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU
20 BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN
21 BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN
22 BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL
23 BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK
24 BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ
25 BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM
26 ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI
27 ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU
28 ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN
29 ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN
30 KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI
31 KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT
32 KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ
33 KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN
34 KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN
35 KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN
36 KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT
37 KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA
38 KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN
39 KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ
40 KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA
41 KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR
42 KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ
43 KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK
44 KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ
45 KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK
46 KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN
47 KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN
48 KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN
49 KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN
50 KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM
51 KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ
52 KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL
53 KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
54 KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK
55 KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ