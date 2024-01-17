Teröristler TBMM’de barınmamalı

Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üsse sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin isimlerini tek tek saydı. Terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yapan Bahçeli, şu mesajları verdi:Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inancımız ve güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte, Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşmayla, süresi belirlenmiş ve derinliğine 60 km'ye kadar inen, buradan Hatay'a kadar uzanacak "Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı" kurulmalı, hattın içine sinek bile sokulmamalı.Cumhur İttifakı terörü bitirmeye yeminli, iç ve dış işgal cephesine direnmeye azimli. Önümüzdeki yeni sürecin sonucu olarak ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalı, mutlaka uygulanmalı.DEM'cilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbı.Hiçbir terörist veya yandaşı, dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınamamalı, tutunamamalı.31 Mart 2024 tarihinde, Türk siyaset tarihinin kilit mahiyetindeki seçimleri yapılacak. 165 adayımızı ilan ettik. Diğer adaylarımızı da açıklamayı planlıyoruz.CHP'de işler iyice sarpa sarmış, belediye başkan adaylarının tespitinde kriz ve karışıklık artık bastırılamaz şekilde gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli, fikri ve siyasi melekelerini kaybetmekle kalmamış, istikametini hepten şaşırmıştır. Terör mağduru milletimizin güçlü iradesi 'DEM'lenmiş CHP'den hesap sormaya yeterli.'Anayasa Mahkemesi kararlarınıuygulamamanın gerekçesi olmaz' diyenBay Zühtü'ye sormak isterim ki feryatfigan eden analarımızın gözyaşlarını izahedecek yürek sende ve senin gibi düşünendiğer mahkeme üyelerinde var mı?Mahkûm Can Atalay'la ilgili kararın daTBMM'de derhal okunmasını istiyoruz.İsrailmasum halkın kanını dökerken, ABD'de bir sinagogun altında deşifre edilen yasadışı tünellerden insan ticaretine, pedofiliye ve organ mafyasına dair bulgular elde edilmiş, sonuçta oluk oluk pislik akmıştır. İsrail ve ABD günü geldiğinde damla damla akıttıkları kanların hesabını muhakkak verecekler.(Livaneli'nin sözlerine dair) Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri var ve düşman çatlamakta. Livaneli'nin tarihi çarpıtmasını ve milli iradeye layık gördüğü alçak iftirasını gülümseyerek dinleyen İBB Başkanı'ndan sadra şifa tek bir itiraz gelmedi. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluk. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacak. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamak. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli, İstanbul'un yıllarını çalmaya cüret etmemeli. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp son beş yıllık fetret devrine son vereceğiz. Asker, polis, korucu şehit ve gazilerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oy miktarının çok üstünde olmalı.