Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor
Giriş Tarihi: 17.1.2024 10:21 Son Güncelleme: 17.1.2024 10:51

Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli açıklama: Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız. Yener, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algıların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, " 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener’den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde, "Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor. Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor
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