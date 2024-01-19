CHP’de skandal atama

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in 60 kişilik parti meclisi listesinde yer alan Utku Doğruyol bu kez de Özel'in sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi oldu. Doğruyol'un, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı içerisinde silahlı saldırıda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu ortaya çıktı. CHP'de böylesine önemli görevleri devralan Utku Doğruyol'un, kısa sürede partide önemli mevkilere getirilmesi ise tepkiyle karşılandı.