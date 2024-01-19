Cumhur İttifakı’nda Yerel Seçim mesaisi sürüyor! MHP 55 adayı daha açıkladı

Son dakika... 31 Mart'ta gerçekleşecek kritik seçimler öncesi Cumhur İttifakı Yerel Seçim mesaisini sürdürüyor.

MHP 55 ADAYINI DAHA DUYURDU!

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor. Bu çerçevede MHP, 2'si büyükşehir ilçe, 53'ü ise ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre, Antalya Finike belediye başkan adayı Cenk Şimşek olurken, İzmir Dikili belediye başkan adayı ise Sema Akıncı aday gösterildi.



ADIYAMAN

MHP'nin Adıyaman'da ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Besni belediye başkan adayı Mustafa Altın, Çelikhan belediye başkan adayı Mehmet Bahaddin Ulaş, Gerger belediye başkan adayı Yasin Sarıtemur, Samsat belediye başkan adayı Ramazan Berk, Sincik belediye başkan adayı Abdullah Güner, Tut belediye başkan adayı İbrahim Halil Kılavuz."



AĞRI

MHP'nin Ağrı'da ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Diyadin belediye başkan adayı Mehmet Nuri Kaya, Doğubeyazıt belediye başkan adayı Ferdi Ertaş, Hamur belediye başkan adayı Cemal Yakut, Tutak belediye başkan adayı Suat Engin."



AMASYA

MHP'nin Amasya'da ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Göynücek belediye başkan adayı Kadir Fatih Erdoğan, Gümüşhacıköy belediye başkan adayı Ömer Faruk Dertlioğlu, Hamamözü belediye başkan adayı Fatih Bayraktar, Merzifon belediye başkan adayı Bünyamin Arslan, Suluova belediye başkan adayı Rıfat Uzun, Taşova belediye başkan adayı Sinan Yılmaz."



ARDAHAN

MHP'nin Ardahan'da belediye başkan adayları şöyle: "Damal belediye başkan adayı Doğukan Turgut, Çıldır belediye başkan adayı Navruz Gündoğdu, Göle belediye başkan adayı Oktay Arslan, Posof belediye başkan adayı Nihat Saydan."



EDİRNE

MHP'nin Edirne'de ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Enez belediye başkan adayı Ahmet Demirci, Havsa belediye başkan adayı Hasan Özen, İpsala Aybike Şimşek, Keşan belediye başkan adayı Serdar Duman."



KIRIKKALE

MHP'nin Kırıkkale'de ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Bahşılı belediye başkan adayı Halil İbrahim Bişgin, Delice belediye başkan adayı Aytekin Araç, Çelebi belediye başkan adayı Nafi Yakut, Keskin belediye başkan adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu, Sulakyurt belediye başkan adayı İsmail Bildik, Yahşihan belediye başkan adayı Osman Türkyılmaz."



KİLİS

MHP'nin Kilis'te ilçe belediye başkan adayları şöyle:"Elbeyli belediye başkan adayı Adil Özkan, Musabeyli belediye başkan adayı Mehmet Ölmez, Polateli belediye başkan adayı Duran Kurşunoğlu."



NEVŞEHİR

MHP'nin Nevşehir'de ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Acıgöl belediye başkan adayı Mehmet Eroğlu, Avanos belediye başkan adayı Mustafa Kenan Sarıtaş, Derinkuyu belediye başkan adayı Yusuf Gemici, Gülşehir belediye başkan adayı Erkan Çiftçi, Kozaklı belediye başkan adayı Celalettin Güven, Ürgüp belediye başkan adayı Mustafa Öz."



RİZE

MHP'nin Rize'de ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Çayeli belediye başkan adayı İsmail Hakkı Çiftçi, İkizdere belediye başkan adayı Hakan Karagöz, İyidere belediye başkan adayı Osman Mete."



TOKAT

MHP'nin Tokat'ta ilçe belediye başkan adaylar şöyle: "Almus belediye başkan adayı Bekir Özer, Artova belediye başkan adayı Nazif Çuhacı, Başçiftlik belediye başkan adayı Gürsel Bayram, Erbaa belediye başkan adayı Ertuğrul Karagöl, Niksar belediye başkan adayı Azmi Yıldırım, Pazar Şerafettin Pervanlar, Reşadiye belediye başkan adayı Ergül Ünal, Sulusaray belediye başkan adayı Davut Kılıç, Turhal belediye başkan adayı Orhan Yaylı, Yeşilyurt belediye başkan adayı Muhsin Yılmaz, Zile belediye başkan adayı Ali Özgan."