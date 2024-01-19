Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a tepki: Verdiği sözleri tutmadı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) il başkanlıklarını ziyaret etti. Altınok ve beraberindekiler, MHP İl Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılandı.

MHP İl Başkanı Alparslan Doğan'ı makamında ziyaret eden Altınok, il başkanlığının Konferans Salonu'nda partililere hitap etti.

Altınok, Ankara'da "sosyal medya ve konser belediyeciliği" yapıldığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"

Son 5 yılda Ankara'ya katma değer kazandıracak bir projenin hayata geçirilmediğini dile getiren Altınok, "Biz sosyal medya belediyeciliği değil, sokaklarda her gün gecelere kadar vatandaşlarımızla beraber olduk. Sokakta bir hizmetkar olmanın seve seve onurunu taşıdık. Keçiören Belediyesinin bütçesi ABB'nin bütçesinin 45'te 1'idir. Fakat bu bütçe ile ABB'den daha çok eser ve hizmet ürettik." diye konuştu.

Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaralılara verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını, bunları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

ABB Başkanı seçildiğinde Ankaralılara hak ettiği hizmetleri sunacağını aktaran Altınok, şöyle devam etti:

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

"Ankara 100 yılda aldığı hizmetten fazlasını 5 yılda alacak. Bu da abartı değildir. Yardım lafını asla doğru bulmuyorum. Biz yıllarca Keçiören'de vatandaşımızın parasını vatandaşımıza verdik ama bir kare fotoğrafımız yok. Yardım olarak değil vatandaşımızın hakkını vatandaşımıza fazlasıyla vereceğiz. İnşallah birçok eser ve projelerimiz var. Bunları yakında kamuoyuna anlatacağız. Sizlerden ricamız gece gündüz demeden çalışacağız. AK Parti ile MHP teşkilatlarımız arasında ayrı gayrı yoktur. Hepimiz başkentliyiz. Biz çalışmaya seve seve talibiz. Çalışmaktan da asla yorulmam. Ankara, sokaklarında bir büyükşehir belediye başkanı görecek. Sizlerin destekleriyle Rabb'imin yardımıyla Ankara'da 'Altınçağ' başlıyor inşallah."

MHP İl Başkanı Alparslan Doğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na verdiği öneme dikkati çekerek, AK Parti Ankara İl Başkanlığıyla yüksek seviyede bir seçim çalışması gerçekleştireceklerini belirtti.

Daha sonra BBP Ankara İl Başkanı Hamza Kurt'u ziyaret eden Altınok, desteğinden dolayı BBP'ye teşekkür etti.

Kurt da Altınok'un 2014 yılındaki yerel seçimlerde BBP'den aday olduğunu hatırlatarak, bugün de Cumhur İttifakı'nın adayı olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU KABİR ZİYARETİ

Altınok, daha sonra MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarı ile BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Altındağ ilçesindeki Hamamönü'nde bulunan Taceddin Dergahı'nda yer alan kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyaretlerinde Altınok, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak dua etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Altınok, Türkeş ve Yazıcıoğlu ile yakın çalışma imkanı bulduğunu anlattı.

Altınok, iki genel başkanın da ömrünü Türk milletine adadığını ifade ederek, "Genel Başkanlar, bu ülkeyi bölenlerle asla işbirliği yapmazlardı. Siyaset ayrı bir şey ülkenin birliği ve bütünlüğü ayrı bir şeydir. Bu vatanda yaşayan herkes kardeştir. Bu vatan hepimizindir. Ayrım yapan da kalleştir, bu ülkenin hainidir. Dolayısıyla bunlar siyaset üstü bir şeydir. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, değerlerimiz ve inançlarımız her şeyin üzerindedir. Siyaset yapanların bu değerlerde hassas olması lazım. " değerlendirmesinde bulundu.

Sonrasında Hamamönü esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Altınok'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bazı AK Parti'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

"CAMİ DE BİZİM CEMEVİ DE BİZİM"

Turgut Altınok ayrıca, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Köse ve partililer tarafından karşılanan Altınok, burada yaptığı konuşmada, Alevi-Sünni ayrımı olmadığını, acıların ortak, değerlerin, insanların aynı olduğunu belirtti.

Göreve geldiği ilk yıl Hünkar Hacı Bektaşi Veli anma programı yaptığını hatırlatan Altınok, "15 yıl görev yaptım, 15 yıl boyunca da Hünkar'ı andık, anlattık, tanıtmaya çalıştık." dedi.

Kimsenin hakkını yedirmeyeceklerini ifade eden Altınok, imar ve inşa etmeye geleceklerini söyledi.

Turgut Altınok, Türkiye'nin birçok noktasındaki cemevlerine uzak yakın demeden yardım ettiklerini aktararak, "Cami de bizim cemevi de bizim. Hepimiz bir, özümüz bir, kardeşiz." diye konuştu.