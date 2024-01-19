En büyük 2. gemi TCG Derya mavi sularla buluşuyor

TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük 2. gemisi olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) TCG Derya'nın teslim töreni bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek olan TCG Derya, 199.9 metre uzunluğa ve 24.4 metre genişliğe sahip. 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, 1200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesi bulunan gemi ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.