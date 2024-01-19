Göğsümüzü kabartıyor

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi, Ankara Kızılay'da dev ekran kuruldu. Bu heyecana ortak olanvatandaşlar duygularını SABAH'a şöyle anlattı:Cem Özhan: Türkler'in başardığı her ilkte büyük gurur yaşıyorum. Bu tarihi ana şahitlik etmek için geldim.Kuzey Toprak (13): Astronot olmayı hayal ediyordum. Şimdi görüyorum ki bu hayal artık çok da uzak değil. Bir Türk'ün uzaya çıkmasından çok gurur duyuyorum.Elif Ayyıldız: Böyle bir ana şahitlik ettiğim için çok gururluyum. İçim içime sığmıyor. Sınavım var ama bu canlı yayını izleyeceğim. İnşallah bunların da devamı gelir.