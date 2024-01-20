ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’nın makus talihi değişecek

"YAVAŞ SÖZÜNÜN YÜZDE 90'INI GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmediğini belirten Altınok; "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş. Yani kitapçığı da var elimizde. Bunların içerisinden ele alınacak, 58 kilometre metrodur. Ama şu ana kadar beş kilometre metro yoktur. Beş santim metro yoktur. Metronun temeli de yoktur. Diğerleri büyük bir proje olmamasına rağmen Ankaralıya verdiği sözün yüz de doksanını maalesef şu ana kadar tutmamıştır. Diyorsunuz ki beni seçin size bu hizmetleri yapacağım. Beş yıl sonra geliyor. Verdiği hizmet sözlerin yüzde doksanından birisi yapmadıysa ona oy verilir mi pekala? Sözünde durmayana oy verilir mi? Güle güle denir" diye konuştu.