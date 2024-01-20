Artık bahane yok projelerimiz var

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ halkına destekleri için bir teşekkür mesajı yayınladı ve birlikte daha büyük başarılara imza atacağının müjdesini verdi. Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi: "Sizlerin duaları ve destekleriyle Tekirdağ'ımızın geleceğini şekillendirecek bu önemli görev tebliğinden dolayı çok büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olduğum başkanlık görevi için, hazırlıklarını titizlikle yürüttüğümüz projelerimizi hayata geçirme arzusuyla an itibariyle çalışmalarımıza 'bismillah' diyoruz.Siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle, inşallah ilimizin 11 ilçesinin her köşesinde, birlik ve beraberlik içerisinde, değişim, gelişim ve dönüşüm başlıkları altında daha güçlü ve müreffeh bir Tekirdağ inşa edeceğiz. Bakarız' değil, 'Yaparız!' ilkesiyle hareket ederek, bahane ve laf üretmek yerine çözüm ve proje üreten bir sosyal belediyecilik anlayışıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yola çıkıyoruz."