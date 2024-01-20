Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Bekle Bizi İstanbul' paylaşımı
Giriş Tarihi: 20.1.2024 23:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Bekle Bizi İstanbul' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, 'Bekle Bizi İstanbul' paylaşımı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’Bekle Bizi İstanbul’ paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, 'Bekle bizi İstanbul' notuyla yaptığı paylaşımda, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un 5 yıllık fetret devri son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak." ifadelerine yer verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Bekle Bizi İstanbul' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA