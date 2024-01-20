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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Emine Erdoğan’dan yarıyıl tatili paylaşımı

Emine Erdoğan’dan yarıyıl tatili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatil tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere ve öğretmenlere yönelik paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Büyük bir emek ve gayretle ilk dönemi başarıyla tamamlayan bütün yavrularımıza güzelliklerle dolu bir gelecek temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan’dan yarıyıl tatili paylaşımı
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