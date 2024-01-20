FETÖ’cüleri kaçıran astsubay tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bozburun açıklarında, geçen 4 Ekim'de, Türk karasularını terk etmesinin ardından durdurulan 2 'Galaxy' isimli motoryatta, 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, eski emniyet müdür Hakan Pakel, uzman doktor Mehmet Şevki Gürsan ve eski tıp fakültesi profesörü Nesrin Gürsan'ın da bulunduğu 11'inin FETÖ üyesi ya da örgütle iltisaklı olduğu belirlendi. Örgütün 'katalog evlendirme programı sorumlusu' olduğu gerekçesiyle ceza alan Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın (54) evinde yapılan aramada ise 'muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan bir katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirildi. Şüphelilerden, aralarında Nesrin Gürsan'ın da bulunduğu 11'i tutuklandı. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise yeni gelişme yaşandı. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubayı H.G. ile gemici M.E.'nin organizatör oldukları yönünde deliller tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken diğer şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.