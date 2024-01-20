Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin SIDA'nın donanmaya teslim törenine katıldı. Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde dün düzenlenen teslim töreninde konuşan Erdoğan şöyle konuştu:Teslimatı gerçekleşen her bir gemimizin Deniz Kuvvetleri'mizin gücüne daha fazla güç katacağı inancındayız. Denizde ikmal muharebe destek gemimiz TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. TCG Derya'nın hizmete girmesiyle yüzer birliklerin, akaryakıt ve su ikmalleri süratle yapılacak, muharip unsurların akaryakıt bütünleme ve su ihtiyaçları harekât alanına yakın bölgelerde rahatlıkla karşılanacaktır. Teslimatı yapılan gemilerimizin donanmamıza ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyorum. Bize bu sevinci ve gururu yaşatan herkese, her kuruma şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Otonom su üstü deniz aracımız Marlin SİDA istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra edecektir. Marlin SİDA sahip olduğu üstün teknik özelliklerle denizlerdeki hâkimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir.Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayreddin Paşa'nın "Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur" sözünü şiar ederek yürütüyoruz. Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık.Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Elektronik harp alanında öncü olan ülkemiz, İHA ve SİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biri. Bunu da öyle büyük güçlerin desteğini alarak değil küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluklara ve uyguladığı gizli açık ambargolara rağmen başardık. Hep söylediğim gibi kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA'ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir.İsrail'in işlediği katliamlara ve zulümlere göz yumanlar yarın keşke demekten kurtulamayacak, çok büyük bir nedamet yaşayacaklardır. Çoğu çocuk ve kadın 25 bine yakın masum Gazzelinin katli başta olmak üzere toplamda 100 bin kişinin canını yakanlar elbette bunların yakıcı sonuçlarıyla yüzleşeceklerdir. Nitekim bunun uluslararası alandaki yansımalarına şimdiden şahit olmaya başladık. Açık konuşmak gerekirse en son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren Batılı ülkelerin ve uluslararası güvenlik kurumlarının artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Lafa gelince demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi.TÜRK Donanması'nın envanterinde bulunan en büyük platform TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nden sonra en büyük 2'nci gemi olan, Sefine Tersanesi ana yükleniciliğinde inşa edilen Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. 199.9 metre uzunluğa ve 24.4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, 1200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru.ASELSAN MAR-D.2 adet ASELSAN 35 mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25 mm STOP.1 helikopter hangarda, 1 helikopter pistte.