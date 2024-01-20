Kadınlar bu işe çok sevinecek

Yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un dün de yoğun bir programı vardı. Kurum ilk önce Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğine katıldı. İstanbul'da yaşayan kadınlara yönelik bir birinden güzel projelere imza atacaklarını söyleyen Kurum şunları söyledi: "Ben yola çıkarken 'Bu hareket bir Kadın Hareketi olacak' demiştim. Kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür. Her mahallemize yeni kreşler yapacağız. Bu kreşlerin önemli bir farkı olacak.Kadınlarımız için 7 gün 24 saat hafta sonu ve geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden, işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca proje hazırladık." Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'daki programının ardından Sultanahmet'e geçti ve cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz çıkışında esnafları ziyaret eden Kurum, vatandaşlara da salep ikram etti. Kurum, daha sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Vakıf gönüllüleriyle bir araya gelen Kurum burada yaptığı konuşmada ise şu mesajları verdi: "Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart'ta hep birlikte bitireceğiz. İstanbul'un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız."