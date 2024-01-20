Katlinin üzerinden 17 yıl geçti

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 17'nci ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı İstanbul'da Sebat Apartmanı'nın önünde anma töreni düzenlendi. 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için dün 15.00'te, öldürüldüğü Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu yerde anma töreni düzenlendi. Sebat Apartmanı'nın bulunduğu Halaskârgazi Caddesi polis ekipleri tarafından kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink ve Sera Dink de katıldı. Sebat Apartmanı'na Hrant Dink'in resminin olduğu pankart asılırken, kalabalığa balkondan Dink'in sesinden bir konuşma dinletildi. Törende Hrant Dink'in konuşması dinletilirken daha sonra yakın arkadaşı yazar Oya Baydar bir konuşma yaptı.Anma töreninde konuşma yapan yazar Oya Baydar, "O şahin değil, güvercindi. 'Bir güvercin tedirginliğiyle yaşıyorum ama biliyorum ki bu ülkede güvercinler öldürülmez' derken ne yazık ki yanılıyordu. 17 yıl önce bugün, bu saatlerde seni ülkenden, ailenden, dostlarından, toprağından, bizlerden ayırdılar ahbarik. Sana 'Bu topraklarda gözünüz var' diyenlere verdiğin cevabı hatırlıyorum. 'Bizim bu topraklarda gözümüz var, çünkü köklerimiz burada ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların dibine girmek için' demiştin. Sen bu toprakların en has, en değerli, yüz akımız evlatlarından biri; şimdi köklerinin derinlerde olduğu bu topraklarda yatıyorsun. Sen bizim vicdanımızdın ahbarik. Her şey, herkes öldürülebilir ama vicdan öldürülemez, iyilik öldürülemez, cesaret öldürülemez" ifadelerini kullandı.