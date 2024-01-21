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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Polemik yok, proje var

AA
Polemik yok, proje var
AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını, seçim sürecinde polemikten uzak kendi çalışmalarını anlatacakları bir yol izleyeceklerini belirten Yüksel, "Bu şehrin insanları, huzurlu bir şehirde daha güzel, projelerin konuşulduğu, projelerin hayata geçirildiği bir yönetim istiyor. 1 Nisan'dan itibaren değişim, gelişim ve dönüşüm başlıklarıyla bir çok projeyi halkımıza duyuracağız. Seçimden sonra gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar değişimi görecek" dedi.
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Polemik yok, proje var
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