Polemik yok, proje var

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını, seçim sürecinde polemikten uzak kendi çalışmalarını anlatacakları bir yol izleyeceklerini belirten Yüksel, "Bu şehrin insanları, huzurlu bir şehirde daha güzel, projelerin konuşulduğu, projelerin hayata geçirildiği bir yönetim istiyor. 1 Nisan'dan itibaren değişim, gelişim ve dönüşüm başlıklarıyla bir çok projeyi halkımıza duyuracağız. Seçimden sonra gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar değişimi görecek" dedi.