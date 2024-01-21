TGC, A Haber Muhabirine yönelik saldırıyı kınadı: “Sorumluların cezalandırılmasını umuyoruz”

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunu haberleştirmek için belediye binası önünde haber takibi yapan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü yaşlı bir kadına saldırarak boğazını sıkmasına "Neden kadına el kaldırıyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti. Bu tepkisinden dolayı belediye binası önünde bulunan bir grup tarafından yumruklanmış, yere düşünce de tekmelenerek darp edilmişti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldı. TGC Yönetim Kurulu ilk olarak gazetecilerin sürekli hedef gösterildiğini vurgulayıp gazetecilere yönelik saldırıların ülkede sıkça görüldüğünü ifade etti.

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI UMUYORUZ"

TGC, gazetecilere yönelik saldırıların ise cezasız kaldığının altını çizerek Vural'a yapılan saldırıyı şöyle kınadı: "Son olarak güvenlik güçlerinin Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili yaptığı operasyon sırasında bu saldırılardan biri daha meydana gelmiştir. Toplanan kalabalık içindeki bir grubun olayı izleyen A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdığı kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili görüntülerde bu grubun içinden bir kişinin muhabir Ahmet Nazif Vural'a tekme attığı görülmektedir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilere yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Saldırıda yaralanan meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin araştırılıp sorumluların cezalandırılmasını umuyoruz."