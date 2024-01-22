Astro-turizm atağı

Türkiye astro-turizm ve astro-fotoğrafçılık için büyük imkan sağlayan "Karanlık Gökyüzü Parkları" için çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği (IDA) dünyada 195 karanlık gökyüzü alanına sertifika verdi. Bunlardan 115'i ise 'Karanlık Park' ilan edildi. Karanlık Gökyüzü Parkı'nda gözlemevi, teleskop ve teleskop alanları, yönetim binası, çadır alanları, bungalov evler, sosyal donatılar gibi alanlar bulunuyor ve bu parklarda astro-turizm faaliyetleri yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajansları bu tesislerin kurulabileceği çok sayıda alan belirledi. Bu noktalardan birisi Bilecik'teki Yenipazar Harmankaya Kanyonu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı "Türkiye Uzay Ajansı'yla birlikte bu bölgenin uluslararası alanda Karanlık Gökyüzü Parkı olarak tescili için çalışılacaktır" denildi.