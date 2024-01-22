Sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak: DEM’den CHP ile işbirliği itirafı!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde 'CHP'de fırtına öncesi sessizlik!' başlıklı yazı kaleme aldı. Özgür Özel genel başkanlığında DEM Parti'ye verilen taviz ve taahhütlerin CHP'de bir fırtınayı tetiklediğini ve şu an bunun öncesinde bir sessizlik yaşandığını aktardı. Övür'e göre Özel DEM'in elini o kadar güçlendirdi ki artık Esenyurt'u vermek de onları kesmeyecek.

Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

AK Parti ve MHP başta büyükşehirler olmak üzere adaylarını büyük oranda belirledi. Ancak CHP ve İyi Parti'de hala merakla beklenen büyükşehir adayları var. CHP İzmir ve Antalya'nın büyükşehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ise "kupon" ilçe belediye başkan adaylarını belirlemekte zorlanıyor.

Sadece parti içinde eşbaşkanlar ve Kılıçdaroğlu ekibi arasında bir çekişme yaşanmıyor daha kritik olanı DEM'le yapılan pazarlıklar... DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'in pazarlık gücünü öyle arttırdı ki İstanbul Esenyurt'u vermek bile artık onları kesmeyebilir.

Bu yüzden CHP'de "fırtına öncesi derin bir sessizlik" var. Ertelemeler de fırtınayı durdurmaya yetmeyecek görünüyor.