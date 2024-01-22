Sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak: DEM’den CHP ile işbirliği itirafı!

Yerel seçime geri sayım sürerken CHP ve Dem Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler başladı. Dem Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da Esenyurt'u talep ettiği iddia edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak, "Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA DESTEK ŞARTI ESENYURT MU?
DEM Parti Ankara'da aday çıkaracaklarını açıkladı. Ancak İstanbul için herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP ve DEM Parti heyetleri iş birliğinin somutlaşması için çalışmalarına devam ederken de dikkat çeken iddialar gündemde. Buna göre DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği öne sürüldü. Yani Esenyurt'ta da DEM Parti adayının CHP tarafından desteklenmesi ve hatta aday gösterilmemesinin talep edildiği ifade ediliyor.
BAKIRHAN: İŞBİRLİKLERİNDE KARŞILIKLI FAYDA ESASTIR
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da verdiği demeçte işbirliğinin detaylarını anlattı. "Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız. İş birliklerinde karşılıklı fayda esastır" dedi.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde 'CHP'de fırtına öncesi sessizlik!' başlıklı yazı kaleme aldı. Özgür Özel genel başkanlığında DEM Parti'ye verilen taviz ve taahhütlerin CHP'de bir fırtınayı tetiklediğini ve şu an bunun öncesinde bir sessizlik yaşandığını aktardı. Övür'e göre Özel DEM'in elini o kadar güçlendirdi ki artık Esenyurt'u vermek de onları kesmeyecek.
Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
AK Parti ve MHP başta büyükşehirler olmak üzere adaylarını büyük oranda belirledi. Ancak CHP ve İyi Parti'de hala merakla beklenen büyükşehir adayları var. CHP İzmir ve Antalya'nın büyükşehir, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ise "kupon" ilçe belediye başkan adaylarını belirlemekte zorlanıyor.
Sadece parti içinde eşbaşkanlar ve Kılıçdaroğlu ekibi arasında bir çekişme yaşanmıyor daha kritik olanı DEM'le yapılan pazarlıklar... DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'in pazarlık gücünü öyle arttırdı ki İstanbul Esenyurt'u vermek bile artık onları kesmeyebilir.
Bu yüzden CHP'de "fırtına öncesi derin bir sessizlik" var. Ertelemeler de fırtınayı durdurmaya yetmeyecek görünüyor.