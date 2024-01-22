Uzay misyonunda gözümüzü Ay’a diktik

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) 2018'de kurulmasının ardından devlet politikalarına uygun uzay çalışmalarının yürütülmesine öncelik verildi. Başkan Erdoğan tarafından 2021'de ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na 13 bilimsel deney yapmak üzere gönderildi. 'Uzay vatan'da 1 trilyon doları bulması beklenen ekonomiden pay almak isteyen Türkiye'nin sıradaki hedefi, "Ay Projesi"ni hayata geçirmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2026'da Ay'a ilk uzay aracını göndermeyi planlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projeye yönelik "Ay'a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz" demişti. AATÜRKİYE'NİNuzay serüveninin temelleri 1990'lı yıllarda atıldı. Türkiye'nin ilk uzaktan algılama uydusu BiLSAT, 2003'te yörüngeye yerleştirildi. Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ve 2011'de fırlatılan milli gözlem uydusu RASAT ile Türkiye, uydu teknolojisinde söz sahibi oldu. İstihbarat uyduları GÖKTÜRK 1 ve GÖKTÜRK 2 uzaya gönderildi. Türksat 3A uydusu 2008'de, Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015'te, Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları da 2021'de haberleşme ve yayzıncılık hizmetleri için Türkiye'nin uzaydaki gururları oldu. Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de geçtiğimiz nisanda uzaya fırlatıldı.