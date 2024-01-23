25 kg patlayıcı ele geçirildi

MARDIN İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda Dargeçit ilçesinde yol kenarında tuzaklanmış 25 kilo el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Mardin'in Dargeçit İlçesi Beğendi Mahallesi yol kavşağında yolun kenarında taşlar arasına gizlenmiş vaziyette tahrip etkisini artırmak için 2 kilo piknik tüpü ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş 25 kilo tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Bulunan patlayıcı madde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü bir şekilde olay yerinde imha edildi.