Adana’da kara komedi!

Adana'daCHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pandemi döneminde fuar alanına yatak koyarak 'Sahra hastanesi açtık' diyerek herkesi güldürmüştü. Kentte yaşanan kara komedi akıllara zarar yeni icraatlarla devam ediyor. Karalar, 2019'da başkan seçilir seçilmez "25 sahte diplomalı öğretmen var" bahanesiyle kapısını kilit vurduğu Gençlik Merkezleri'ni yeniden açıyor. Adana'nın MHP'li eski başkanı Hüseyin Sözlü'nün, FETÖ'nün öğrenci evlerinden maddi durumu iyi olmayan çocukları kurtarmak için açtığı merkezlerde lise ve üniversiteye hazırlık için ücretsiz kurslar veriliyordu. Karalar'ın o dönem kapattığı 17 gençlik merkezi, aileleri ve öğrencileri olumsuz etkiledi. Merkezlerdeki öğretmenler ile birlikte 259 personelin de işine son verdi.Geçtiğimiz aylarda Kuruköprü, Kozan, Karataş Kurs merkezlerini açan Zeydan Karalar, önceki gün de Ceyhan Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı. Seçime 2.5 ay kala yeniden merkezleri açan Karalar'ın "7, 8, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimizi deneyimli eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim göreceği kurs merkezimiz hayırlı olsun" paylaşımında bulunması dikkat çekti.