Haberler Gündem Haberleri AK Parti’de ilçe adayları için de titiz çalışma: Yük olan değil yük alan adaylar
Giriş Tarihi: 23.1.2024

AK Parti’de ilçe adayları için de titiz çalışma: Yük olan değil yük alan adaylar

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde titiz bir çalışma yürüten AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesni de de aynı hassasiyetle hareket ediyor. Yük olan değil yük alan adayların belirlenmesine çalışılıyor

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti’de ilçe adayları için de titiz çalışma: Yük olan değil yük alan adaylar
AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde yürüttüğü titiz bir çalışmayı, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe başkan adayları ile ilgili taslak program hazırladı. Anketler ve görüşler not edilirken, aday belirlemede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda il başkanı ya da büyükşehir belediye başkan adayı, genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin katılacağı heyetler ilçe adaylarının belirlenmesi için toplantılar düzenliyor. Bu çerçevede ilk toplantı dün parti genel merkezinde gerçekleştirildi.




Toplantılarda Ankara, Van, Gaziantep, Adana ve Mardin ilçe adayları için değerlendirmeler yapıldı. Yerel seçim hazırlıklarında sona yaklaşan AK Parti, 74 il belediye başkan adayını ilan etti. Merakla beklenen ilçe belediye başkanlarının da ilanı peyderpey başladı. Yük olan değil yük alan adayların belirlenmesinde parti yönetimi işini şansa bırakmıyor. Kapsamlı değerlendirmeler yapılarak eleme usulüyle başvurular değerlendiriliyor. Adaylar liyakat usulüne göre seçiliyor. Bu arada AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının yarın ATO Congresium'da düzenlenecek programla açıklanacağı belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’de ilçe adayları için de titiz çalışma: Yük olan değil yük alan adaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA