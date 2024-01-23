CHP’li Mithat Tekin’den sözünü tutmayan Tunç Soyer’e sert tepki! "Torbalı’nın bir karış toprağını peşkeş çekmeyeceğim"

MECLİSTEN DİK DURUŞ ÖRNEĞİ

Bugüne kadar 116 milyon liralık ödemesi yapılan kent meydanı için Büyükşehir Belediyesi daha önce tutarın tamamını ödemeyi taahhüt etmiş, sonrasında ise yeni bir protokol düzenleyerek yüzde 60'lık kısmı karşılayacağını taahhüt etmişti. Taahhüt ettiği maddeleri yerine getirmiş gibi aldığı taşınmazların reklamını yapan Büyükşehir Belediyesi'nden bu taşınmazları geri alacağını ifade eden Tekin'e Cumhur İttifakı grubundan da tam destek geldi. Bu meydanın yapılabilmesi için gerekli kredinin çekilmesini içeren borçlanmayla ilgili meclise gelen önergeyi de kabul eden Cumhur İttifakı, meclis sonunda tüm meclis üyelerinin yer aldığı bir fotoğraf çekilmesini istedi. Torbalı Belediyesi'nin yaşadığı haksızlığa karşı ortak tavır alan Torbalı Belediyesi meclis üyeleri, bir kez daha birlik ve beraberlik örneği gösterdi.