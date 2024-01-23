Lütfü Türkkan yine küfretti

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve daha önce de kendisine yorum yapanlara ağır hakaretler sarf eden İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve işadamı Lütfü Türkkan, kendisinin yapmış olduğu bir paylaşımın altına, bir kullanıcı tarafından yapılan hatırlatmayı görünce küplere bindi. Haydar Battal isimli hesap sahibi tarafından "Şehit bacısına küfredip hâlâ konuşuyor musun?" şeklinde yapılan paylaşımı görünce ağza alınmayacak kelimelerle karşılık verdi. Türkkan, "Ensarda götürdükleri senin bacın değil miydi utanmaz.Ona ses çıkarmadın, rıza gösterdin" diye yazdı. Aynı vatandaş "Ona da gösterdim sana da gösteriyorum. Ve göstermeye devam edeceğim, o küfrü sana yedirene kadar" deyince Türkkan, daha da çileden çıktı. "Veledi zina, bu hesaptan sağa sola laf yetiştirmekten milletin anana avradına küfür etmesinden hoşnut oluyorsun" dedi. Vatandaş bu ağır küfür ve hakaret karşısında "Senden âlâ veled-i zina mı olur Lütfü!" diye yazınca, Türkkan yine küfrederek, "Bak nasıl hoşuna gidiyor milletin küfretmesi. Herkes sana küfretsin diye ona böyle laf yetiştiriyorsun işte görüyorum o küfür de seni rahatlatıyor piç" karşılığını verdi.