Reisi yarın Türkiye’de: Masada terörle mücadele ve Gazze var

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık suçuna varan eylemleri dünyada fay hatlarını harekete geçiriyor. ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere müdahalesi, İran savaş gemisi Elburz'un Babülmendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e geçmesi suları ısıttı. Ankara geçtiğimiz hafta İran ile Pakistan arasında artan gerilimin düşmesi için çağrıda bulundu. Bu atmosferde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyareti kritik önem taşıyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. Son olarak ocak ayı başında Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelenen görüşme kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılması öngörülüyor. İran ile Türkiye arasında 6 milyar düzeyinde olan ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında bazı ürünlerde kolaylık sağlanıyor. İran'ın Türkiye'nin 68 ürününü anlaşma kapsamından çıkarmasının ardından bunların tekrar anlaşmaya dâhil edilmesi ve anlaşmanın da genişletilmesi bekleniyor. Türkiye'nin İran sınır hattı boyunca ticaret merkezleri kurulmasıyla sınır ticaret havzası oluşturulması önerisi üzerinde de çalışılıyor. Görüşmede Ankara'nın kararlılıkla mücadele ettiği PKK/YPG/YPD terör örgütünün bölgeye verdiği zararın altı çizilecek, terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde durulacak.