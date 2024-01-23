Seçim vaadiydi rant sahili oldu!

CHP'liMarmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019 yerel seçimleri kampanya sürecinde, denize sıfır belediye binasını yıkarak yerine Marmaris Yaşam Merkezi Projesi vaat etti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan belediye binasının yeri ise bir süre otopark olarak kullanıldı. Aradan geçen süre içerisinde prestij projesi olarak duyurduğu vaadini hayata geçirmek için herhangi bir adım atmayan belediye, ardından halka danışmadan ticarethane yapmak için, geçen 24 Kasım'da ihaleye çıktı. Taban alanı bin 673 metrekare arsaya, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak 5 dükkân ve 78 ofis için, 25 yıl boyunca belediyeye yıllık 1 milyon TL ödenecek.İhaleyi alan firma ayrıca, ilk 10 yıl cironun yüzde birini, sonraki 15 yıl ise yüzde 3'ünü belediyeye ödeyecek. Proje kapsamında yapılacak 5 dükkân ve 78 ofisin aylık kirası bin 500 liraya geliyor. Bölgedeki ortalama kiraların ise bu rakamların yaklaşık 20 katı olması, rant iddialarını gündeme getirdi. Belediye, söz konusu yerin yakınındaki parkta bulunan büfe, sundurma alanı yanında WC ve dondurma standını da, Aralık 2023'te yıllık bir milyon 160 bin TL bedelle kiraya vermişti.AK Partili Belediye Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan mahkemeye başvurarak, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Proje alanında toplanan Marmarisliler, CHP'li belediyenin rant projesini sloganlar atarak protesto etti. Protestoya Marmaris Kent Konseyi ile Ekoloji Mücadele Komitesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Ufuk Beytekin, "Halka ait olan bir kamu malını halka sormaya tenezzül bile etmeden birilerine peşkeş çekiyorlar" dedi. Marmaris Belediyesi ise "İki kez ihaleye çıkıldı. En uygun teklifi veren katılımcıya ihale verilmiştir" açıklamasıyla yaşam merkezi vaadinden tek satır bahsetmemeyi seçti.