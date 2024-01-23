Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
Giriş Tarihi: 23.1.2024 19:48 Son Güncelleme: 23.1.2024 20:03

SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

Son dakika haberleri: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Reisi ile ikili ilişkiler ve Gazze'deki saldırılar başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

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SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
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