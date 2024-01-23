SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."