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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Tel Rıfat bölgesinde 14 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tel Rıfat bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Fırat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler, uzun namlulu silah ve roketatarla Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristlerin yerle tespit edildikten sonra Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde görevli komandolar tarafından 'cezalandırma harekâtı' başlatıldı. Söz konusu belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili mesafesi 40 kilometre olan Fırtına Obüslerle ateş altına alındı. Cezalandırma harekâtında, 14 PKK/ YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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Tel Rıfat bölgesinde 14 terörist öldürüldü
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