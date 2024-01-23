Temelsiz villayla ölüm sattılar!

İstanbul Büyükçekmece'de 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye CHP'li belediye tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından akıllara durgunluk veren yeni bilgilere ulaşıldı. İlgili sitenin inşaat sahasında çekilen ve soruşturma dosyasına konulan görüntülerde villaların temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontroller yapılmadan yapıldığı ortaya çıktı. Olası bir depremde tabuta dönecek villaların yumuşak zemin üzerine direk konumlandırıldığı tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan polis operasyonunda gözaltına alınanlar 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekârlık'la suçlanıyor.Bilirkişi raporuna da yansıyan tespitlere göre soruşturmanın en önemli ayağını Eskici Mahallesi'nde İmar Kanunu'na açıkça aykırı halde ruhsatsız şekilde inşa edilen ve Nisan 2024'te teslim edilmesi planlanan villalar için belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmaları sahte rapor düzenledi. 60 milyon TL ve üzerine satılan villalardaki tehlike uzman bilirkişiler tarafından ortaya konuldu. Bilirkişi, 16 adet villa zemininde uygulanması gereken iki yönde 75 cm aralıklarla dikey olarak uygulanacak çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığını tespit etmişti. Zeminde de kum ve kömüre rastlandığı belirlenmişti.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişilerce yapılan analizde "zeminin sıvılaşabilir" olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğuna yer verilen bilirkişi raporuyla birlikte İstanbul Valiliği'ne yazı yazarak yıkım kararı alınmasını talep etti. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün başsavcılığın talebine vereceği yanıt merakla bekleniyor.