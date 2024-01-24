Boşanma aşamasındaki öğretim görevlisi dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı!

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yusuf Yılmaz dehşet saçtı. Boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi Katip Çelebi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi sabah evden çıkarken yanına giden Yılmaz, çocuğun velayeti konusunda tartışma yaşadı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Yılmaz, yanındaki silahla ateş ederek eşini yaraladı, araya giren kayınvalidesini de öldürdü. Ateş ederken yanlışlıkla çocuğunu da vuran Yılmaz, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Karı koca öğretim görevlisi çiftin boşanma davalarının devam ettiği, çocuğun velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Yaralanan kadın öğretim görevlisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yusuf Yılmaz hakkında 4 tane uzaklaştırma tedbirinin bulunduğu belirtildi.