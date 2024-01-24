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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:59

Boşanma aşamasındaki öğretim görevlisi dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı!

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz’ı (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Boşanma aşamasındaki öğretim görevlisi dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı!

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yusuf Yılmaz dehşet saçtı. Boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi Katip Çelebi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi sabah evden çıkarken yanına giden Yılmaz, çocuğun velayeti konusunda tartışma yaşadı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Yılmaz, yanındaki silahla ateş ederek eşini yaraladı, araya giren kayınvalidesini de öldürdü. Ateş ederken yanlışlıkla çocuğunu da vuran Yılmaz, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Karı koca öğretim görevlisi çiftin boşanma davalarının devam ettiği, çocuğun velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Yaralanan kadın öğretim görevlisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yusuf Yılmaz hakkında 4 tane uzaklaştırma tedbirinin bulunduğu belirtildi.

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Boşanma aşamasındaki öğretim görevlisi dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı!
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