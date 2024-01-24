İBB ulaşımı durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana seçmene verdiği sözleri tutmadığı gibi, megakenti 'çilekent'e çevirdi. Toplu ulaşım sistemi çökerken, AK Parti döneminde başlatılan bir çok proje durduruldu. CHP'li İBB yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarını ise kendisi yapmış gibi sahiplendi. İşte İBB yönetiminin 5 yılda İstanbul'un metro ağına vurduğu darbeler:AK Parti döneminde başlatılan metro projelerinden 4'ü durduruldu. Sancaktepe-Yenidoğan hattı için açılan tünel ve şaftlar toprakla kapatıldı.AK Parti, yapımı tamamlanmış ya da devam eden 650 km'lik metro hattını 2019'da CHP'li İBB yönetimine devretti. İBB, Ekim 2023'e kadar 1.63 km metro inşa etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatları için 1.55 milyar Euro kaynak bulduklarını ve çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Ancak sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlanmadı. Üstelik İmamoğlu, "Engelleniyoruz" iddiasında bulundu.AK Partidöneminde 2014'te temeli atıldı, 2019'datest sürüşlerine başlandı. Ancak CHP'li İBByönetimi 2.5 yıl geciktirdiği hattı tepkilerüzerine 21 Aralık 2021'de açabildi.Yapımına 9 Kasım 2016'da başlandı. 9Mart 2019'da test sürüşleri yapıldı. İBB,hattın ilk etabını 2 yıl sonra Ocak 2021'de,Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarını ise2.5 yıl bekleterek 30 Ağustos 2023'te açtı.Yapımına 2016'da başlanan hattı yüzde59'u tamamlanmış olarak devralan CHP'liİBB, 6 Ocak 2023'de açılışı yaptı.Yapımına2016'da başlandı. AK Parti İBB'yi devrederkenyüzde 36.5'i tamamlanmıştı.Bahariye-Olimpiyat kısmı içindeki 3 istasyon,AK Parti döneminde tamamlanmışolan M3 hattı ile mekik halde çalışıyordu.CHP'li İBB, 29 Mayıs 2021'de 2 istasyondaha açıp 5 istasyonlu "Bahariye-Olimpiyat Hattı" haline getirdi.Yapımına 2017'de başlandı. AK Parti devrederkenyüzde 26'sı tamamlanmıştı.İBB yönetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamladığı metroları da kendisi yapmış gibi sahiplendi. İşte o projeler: M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı (Kasım 2022'de Kağıthane - İstanbul Havalimanı kısmı açıldı). M3 Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı (8 Nisan 2023'te açıldı). M4 Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Uzatması (2 Ekim 2022'de açıldı). Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metrosu (Şubat 2024'te açılacak).M5 Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metrosu. M7 Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metrosu. M10 Kaynarca - Pendik- Fevziçakmak Metrosu. M12 Ümraniye - Ataşehir - Göztepe MetrosuİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega proje olarak vaad ettiği Hızray isimli ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı- Beylikdüzü arasında yapılacak ve boğazın altından geçecek 74.5 kilometrelik proje 5 yıldır yalan oldu.