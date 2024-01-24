İşte Reisi’nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...

NATO OPERASYONU İLE AMAÇ; RUSYA'YA SALDIRMAK

Putin aslında Türkiye'nin hamlelerinin neden olduğunu biliyor. Yani Rusya, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini tanıyacağını biliyordu. Ne kadar sıkıştırıldığını ve bunun karşısında Türkiye'nin vereceği cevabı biliyordu. Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri var. Boğazlar var, doğal gaz alımları devam ediyor, Ruslar Türkiye'ye geliyor. Düşündüğümüz şey; Dengeler değişirse, büyük bir NATO operasyonu var. Bu operasyon uluslararası alanda bir Rus saldırısına hazırlık olarak görülüyor. Oradan başka bir tarafa doğru eğilim olursa Türkiye'nin yeniden düşünmesi gerekiyor. Putin aslında Türkiye'ye gelecek için daha olumlu adımlar atabilmek için geliyor. Türkiye ikinci dünya savaşında iki tarafı idare edebilmiş bir ülkedir. Dengeleri savaşın sonuna kadar elinde tutabildi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI GELİYOR

ABD'nin bir takım hareketleri sayesinde üçüncü dünya savaşına doğru bir gidiş görüyoruz. Türkiye'nin gene bu tür denge sistemleri için çoklu görüşmeler yapabilmesi gerekiyor. NATO'nun büyümesi Rusya'yı içine doğru kapatıyor. Japonya'yı Güney Kore'yi NATO toplantılarına çağırılıyor. Rusya'nın etrafını sarılıyor. NATO, 30 ülke oluyor, 90 bin asker oluyor. Rusya bunu çok dikkatli izliyor. Daha sıkıştırma olursa onların da cevabı olabilir diye düşünüyoruz.