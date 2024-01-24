MGK’nın ana gündemi sınır ötesi terör operasyonu

MilliGüvenlik Kurulu, Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Ana gündem maddesi terörle mücadele olacak. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masaya yatırılacak, terörle mücadelede genişleme doktrini üzerinde durulacak.Türkiye'nin güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasını önlemek için atılacak adımlar görüşülecek. Türkiye'ye zarar veren her oluşum hedefe alınırken, terör örgütüne açıktan destek veren Süleymaniye yakın mercekte incelenecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar görüşülecek. Ayrıca İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insani dram ile Ukrayna savaşı ve Kafkasya'da son durum da masada olacak. Öte yandan Akdeniz kıyılarına vuran cesetler bağlamında düzensiz göç konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Hudut güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de toplantıda ele alınacak başlıklardan olacak.