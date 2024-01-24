MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM’lenmiş CHP yenilgiye uğrayacak

Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özetle şunları söyledi:CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.31 Mart mahalli idareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacak, yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacak. DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacak. Yeminli Türkiye düşmanları, millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacak. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna duyuruldu.İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bihakkın vatan borcu, fetih namusu. Ankara'da DEM'lenip Kandil'de dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecek. İstanbul Murad'ına erecek, Ankara'ya altı ok değil, Altınok mühür vuracak, İzmir'de de Dağ'ın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracak.DEM'lenmiş İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından basın mensuplarına ve yaşlı hanımefendiye yönelik utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, garabet ve köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir.İsrail'in Gazze katliamları) Gazze'de derhal ateşkes sağlanmalı, barış görüşmeleri için masa kurulmalı, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri, çocukları, kadınları öldüren barbarların yakasından tutulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmeli.(Alper Gezeravcı hakkında) Yüz akımızı uzaya uğurladık. Mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından kuşkusuz bahtiyarlık duyduk. Gelişme Türkiye ve Türk milleti için tarihi değer ve önemde. Uzayda çok daha büyük keşiflere, mucizelere Türk çocukları imza atacak. Türk milleti artık "Uzayda ben de varım" demiştir.