Sultan Kösen dünyanın bütün ülkelerini dolaşmak istiyor

Derik ilçesine bağlı Dede kırsal mahallesinde yaşamını sürdüren Kösen, 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'den fazla seyahatte bulunan Kösen, dünyada ayak basmadık yer bırakmak istemiyor. Davet üzerine gittiği ülkelerde Mardin'i ve Türkiye'yi gururla temsil eden Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılacak Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımının yanı sıra ulusal bir televizyon programına da katılacak.

HER YERİ GEZMEK İSTİYOR

Sultan Kösen yola çıkmadan önce "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu yıl da rekorunu koruyarak dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." dedi.

128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen, "Şimdi İtalya'ya gidiyorum. Her sene Guinness Rekorlar Kitabı'nın düzenlendiği tanıtım programına katılacağım. Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın."

Yaşadığı şehir Mardin'de farklı etnik yapıların huzur içinde yüzyıllardır bir arada yaşadığını kaydeden Kösen, dünyada da barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Gezmediği ülke sayısının çok az kaldığını, yeni yılda bu ülkeleri de gezmek istediğini anlatan Kösen, "Dünyada bu dev ayakların her yere basması lazım. Ayak basmadığımız yer kalmaması lazım. Hedefim bu. Bir yere gittiğim zaman oranın bütün ilgisi üzerimde. İnsanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ EN POPÜLER İNSANLARDAN DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora da Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımının, her yıl farklı bir ülkede yapıldığını söyledi.

Tanıtımın bu yıl İtalya'nın Milano şehrinde yapılacağını ve onur konuğu ve kitabın tanıtım yüzü olarak Sultan Kösen'in davet edildiğini kaydeden Bora, Kösen'in, orada yine bir televizyon programının canlı yayın konuğu olacağını ve bunun yanında çeşitli ziyaret ve etkinliklere de katılacağını bildirdi.

Kösen'in Türkiye'de olduğu gibi ziyaret ettiği her ülkede büyük ilgi çektiğini ifade eden Bora, şöyle konuştu: "Gelen her teklifi değerlendiriyoruz. Bir ülkeye seyahat amacımız ne olursa olsun, önceliğimiz geldiğimiz yerin neresi olduğunu insanlara anlatmak. Şehrimizi, ülkemizi tanıttıktan sonra insanları ülkemize davet ediyoruz. Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği günden beri kültür elçisi gibi çalışıyor. Dünyanın neresine giderse gitsin öncelikli olarak insanlara Türkiye'yi anlatıyor. Her yerde de yoğun ilgi görüyor. Dünyanın neresine giderse gitsin, dünyadaki en popüler insanlardan daha fazla ilgi görüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor."