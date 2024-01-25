AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok: 5 yılda 5 santim metro yok

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Mamak ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Altınok, 20 yıllık tecrübesiyle Ankara'ya yeni projeler yapacak bir hizmetkâr olmak için çalıştığını ifade etti.
Mamak'ta muhtarlarla Lale İş Merkezi'nde kahvaltı programında bir araya gelen Altınok, başkentin huzurla yaşanabilecek yeşil bir şehir olacağını belirtti.
"5 YILDA 5 SANTİM METRO YOK"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimlerinden önce 58 kilometre metro sözü verdiğini hatırlatan Altınok, "5 yılda 58 kilometre metro yapacağım derken şu anda 5 santim metro varsa söyleyin, yok. Ama Havaalanı yolu metrosu İnşallah proje hazır. Onu hemen Allah nasip ederse vekaleti verdiniz ihalesi yapılacak. Bağlantı yolları Altındağ metromuz, ulaştırma bakanımızla çalıştık" dedi.
"ANKARA TRAFİĞİ İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKLAŞTI"
Ankara'da ciddi bir trafik problemi yaşandığına dikkat çeken Altınok, "Çevre yollarımız. Trafik problemi, Ankara'da ciddi bir trafik problemi var. Sabah-akşam bir yerlere gidiyorsanız Ankara trafiği neredeyse İstanbul trafiğine yaklaştı. 5 sene sonra ne olacak? Evet deriz ama iş işten geçer. Ankara'da bir çözüm adamı, Ankara'yı bilen Mamak'ı bilen, Ankara'nın bütün ilçelerini bilen, problemlerini bilen sokaklarını bilen ve sokaklarda gezen bir hizmetkar var burada. Bir de 20 yıllık tecrübe var tabi Ankara'yı bilen bir tecrübe var. Daha önce Mamak'a geldik. Büyükşehir gündemde oldu burada toplantı yaptık. Yeşilbayır'da yaptık, Kayaş'ta yaptık, Boğaziçi'nde yaptık. Yaptık da yaptık ama şimdi zaman çattı. Vakit geldi" diye konuştu.
"5 YILDA HAYVAN BARINAĞI YAPAMAYAN BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAR"
Sokaklarda başı boş hayvan probleminin mevcut yönetim döneminde çözülemediğini ifade eden Altınok, "Barınağımız bitmek üzere diye haberler yapıldı ama 5 yıldır yapılmadı. 5 yılda barınak yapamayan bir büyükşehir belediye başkanı var. Bir doğal yaşam alanı, bir doğal yaşam parkı yapılmadı. Biz yaptık Keçiören'de doğal yaşam parkını çok güzel bir rehabilitasyon merkezimiz var. Aşıları yapılıyor, kısırlaştırma, ameliyat, tedavi hepsini yapıyoruz. Hayvanseverlerimize destek veriyoruz. Mamalarını veriyoruz. Yolda sokakta bir hayvana araba çarptıysa inanın biz de 112 olduk. Keçiören Belediyesi alıyor götürüyor ve ameliyatlarını yapıyor ücretsiz şekilde. Sokaktaki çocuklarımızı koruyacak hızlı projelerimiz olacak" dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Mamak'ta yaşanan kentsel dönüşüm sorununa vurgu yapan Altınok, "Problemleri çözme vaktidir. Mamak'ın eserlerle, hizmetlerle tanıştırma vaktidir. Burada 10 bin vatandaşımızın mağdur olduğu kentsel dönüşüm problemi var. Rabbim nasip ederse Mamak'ta yapacağımız hizmetlerin başında kentsel dönüşümden mağdur olanların mağduriyetini gidermek. Mamak Ankara'mızın vitrini, vizyonu ve aynası. Yani şelaleleriyle, yeşil alanlarıyla, parklarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor tesisleriyle insanlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı, yeşillikler içerisinde yaşayacağı ve girdiği zaman 'yahu yeşil bir Ankara, yeşil bir kent' diyecekleri bir kent olacak. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetine son vereceğiz" dedi.
"YAVAŞ İŞÇİLERİN MAAŞLARINI DÜŞÜRDÜ"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı Yavaş'ın işçilerin maaşını düşürdüğünü belirterek, "ABB'deki işçilerimiz düşük maaş alıyor. Mesela Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyor. Hâlbuki Ankara Büyükşehir'in daha çok büyük bütçesi, daha büyük imkânları var. İşçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. İki yıldır zam yapmadı. Yani iki yıldır, maaşları düşürdü Sayın Mansur Yavaş. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin personelinin maaşını düşürdü. Yani şu an yaptıysa, beş yıl önce aldıkları maaşa denk geldi. Biz yüzde 70'i yeterli bulmuyoruz. Açıklayacağım zamanı geldiğinde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin alın teri hakkı olan bir zammı vereceğiz" açıklamasını yaptı.
"EYT'Lİ İŞÇİLER BÜYÜKŞEHİR'DEN İKRAMİYESİNİ ALAMADI"
EYT'den yararlanarak emekli olan ABB işçilerinin 6 ay boyunca maaşlarını alamadığını dile getiren Altınok, "EYT'den emekli olanlar belediyeden 6 ay maaşlarını alamadılar. Emekli bir işçi, bir ömür vermiş emekli olmuş ve emekli ikramiyesi bir şey alacak çocuğunu evlendirecek veya bir ev alacak ya da bir araba alacak. 6 ayda ikramiyelerini alamadılar büyükşehirden. Bir çoğu da mahkemeye verdi büyükşehir belediyesini. Emeği olan hakkı olan kıdem tazminatını alamadığını için ama biz EYT'den emekli olan bütün kadrolu işçilerimizin, şirket işçilerimizin emekli ikramiyesini hemen ödedik" ifadelerini kullandı.
"ANKARA DÜNYA BAŞKENTLERİ ARASINA GİRECEK"
Ankara'nın her ilçesinde kütüphane, spor tesisleri ve kreşlerin açılacağını ifade eden Altınok, şehrin dünya Başkentleri arasına gireceğini söyledi. 21. Yüzyılda Türkiye'nin başkentinde hala kanalizasyon sorunları olduğunu belirten Altınok, sorunları ivedilikle çözeceklerini açıkladı.