AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok: 5 yılda 5 santim metro yok

"YAVAŞ İŞÇİLERİN MAAŞLARINI DÜŞÜRDÜ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı Yavaş'ın işçilerin maaşını düşürdüğünü belirterek, "ABB'deki işçilerimiz düşük maaş alıyor. Mesela Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyor. Hâlbuki Ankara Büyükşehir'in daha çok büyük bütçesi, daha büyük imkânları var. İşçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. İki yıldır zam yapmadı. Yani iki yıldır, maaşları düşürdü Sayın Mansur Yavaş. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin personelinin maaşını düşürdü. Yani şu an yaptıysa, beş yıl önce aldıkları maaşa denk geldi. Biz yüzde 70'i yeterli bulmuyoruz. Açıklayacağım zamanı geldiğinde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin alın teri hakkı olan bir zammı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

"EYT'Lİ İŞÇİLER BÜYÜKŞEHİR'DEN İKRAMİYESİNİ ALAMADI"

EYT'den yararlanarak emekli olan ABB işçilerinin 6 ay boyunca maaşlarını alamadığını dile getiren Altınok, "EYT'den emekli olanlar belediyeden 6 ay maaşlarını alamadılar. Emekli bir işçi, bir ömür vermiş emekli olmuş ve emekli ikramiyesi bir şey alacak çocuğunu evlendirecek veya bir ev alacak ya da bir araba alacak. 6 ayda ikramiyelerini alamadılar büyükşehirden. Bir çoğu da mahkemeye verdi büyükşehir belediyesini. Emeği olan hakkı olan kıdem tazminatını alamadığını için ama biz EYT'den emekli olan bütün kadrolu işçilerimizin, şirket işçilerimizin emekli ikramiyesini hemen ödedik" ifadelerini kullandı.

"ANKARA DÜNYA BAŞKENTLERİ ARASINA GİRECEK"

Ankara'nın her ilçesinde kütüphane, spor tesisleri ve kreşlerin açılacağını ifade eden Altınok, şehrin dünya Başkentleri arasına gireceğini söyledi. 21. Yüzyılda Türkiye'nin başkentinde hala kanalizasyon sorunları olduğunu belirten Altınok, sorunları ivedilikle çözeceklerini açıkladı.