Bakan Yardımcısı Mumcu’dan Ermeni komitesine “Atatürk” yanıtı

Atatürk hakkında peş peşe temelsiz iddiaları sıralayarak Adolf Hitler'e benzeten Ermeni komitesi, filmden duyduğu rahatsızlığı da gözler önüne serdi. Komite skandal açıklamasında, "Fransa'nın birçok şehrinde Atatürk'ün zaferini anlatan bir film yayınlandı. Hitler'i yücelten bir filmin yayınlanmasına izin verir miyiz?" ifadelerini kullanacak kadar ileri gitti.

Sosyal medya hesabı üzerinden komitenin açıklamasını alıntılayan Bakan Yardımcısı Mumcu, Fransızca kendilerine yanıt vererek, "Size çok iyi bir film diliyorum!" ifadelerini kullandı.

Mumcu açıklamasına ek olarak Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşıp komiteye göndermede bulundu.