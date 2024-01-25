İstanbul Anadolu Adliyesi’nde devir teslim töreni... Yeni Başsavcı Zafer Koç göreve başladı

"ÜZÜCÜ OLAYLAR DA OLDU, ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Adliyedeki çalışmalarda da bazı üzücü olaylar yalandığını aktaran Uçar, "2 kez helikopter düştü, şehitlerimiz oldu. 1 kez sivil yolcu uçağımız pistten çıktı, yine orada da ölüm olayları oldu. Kartal'da bir binamız çöktü, çok üzücü bir olaydı ve vatandaşlarımızı kaybetmiştik. Ama adliye olarak biz üzerimize düşeni çok seri bir şekilde her olayda yaptık. O anlamda da gözümüz arkada değil" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Anadolu Adliyesi'nin kurumsallaşmış bir adliye olduğunu ve güzel bir ortamının bulunduğunu ifade eden Uçar, "Herkes işini düzgün yapıyor. Başsavcım o yönden şanslı. Tıkır tıkır işleyen bir adliye teslim ediyorum. Herkes elinden geldiğince elini taşın altına sokuyor. O anlamda kefil olabilirim. Tekrar hayırlı olsun diliyorum Başsavcıma. Teveccühü gösteren kurula, Adalet Bakanlığı'na, binaların yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ANADOLU ADLİYESİ BENİM İÇİN BİR ŞANS"

Başsavcı Zafer Koç ise, Anadolu Adliyesi'ne atanmasının kendisi için bir şans olduğunu belirterek, "Zira sayın Başsavcım 7 yıldır burada görev yapıyor. Anadolu Adliyesi dediği gibi ve bizim de gözlemlediğimiz gibi kurumsallaşmış ve adalet hizmeti yolunda fersah fersah yol almış bir adliye" diyerek katılarından dolayı İsmail Uçar'a ve ekibine teşekkür etti.

ADALETİN GÜVENİLİRLİĞİNE VURGU

Bugün itibariyle Anadolu Adliyesi'nde göreve başladığını ifade eden Koç, "Bizlerin de vazifesi el birliği ile temizlik görevlisinden Başsavcı vekiline kadar birliktelik içinde adalet hizmetlerini bir kademe daha iyi seviyeye yükseltebilmek çabasında olmaktır amacımız. Bizim görevimiz adalete, hakka hukuka uygun bir şekilde vatandaşımıza hizmet sunabilmek, Türk yargısının, adaletinin güvenilirliğini bir adım daha ileriye götürebiliyorsak bu bizim en büyük kazanımımız olacaktır" diyerek bu konuda gayret göstereceklerini vurguladı.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDEN SONRA ALKIŞLI UĞURLAMA

Konuşmalarının ardından Yargıtay Üyesi İsmail Uçar'a uğurlama töreni ile birlikte yeni göreve atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'a da devir teslim töreni yapıldı. Anadolu Adliyesi Protokol Katında düzenlenen törende Sayın İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Zafer Koç'a yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti. Tören bitiminden sonra Yargıtay Üyesi İsmail Uçar, Başsavcı Zafer Koç, Başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye personelleri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı.