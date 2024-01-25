MHP’li Öztürk: “Kürdistan diye bir yer yoktur asla da olmayacaktır"

Öztürk açıklamasında, "DEM Partisi Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, TBMM kürsüsü siz ve arkadaşlarınızın bölücülüğe ve PKK terör örgütüne meşruiyet kazandıracağınız yer değildir!" dedi.

Siz anlayana kadar hakikati ifade etmeye hatta gerekirse haykırmaya devam edeceğiz diyen MHP Milletvekili Halil Öztürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde "Kürdistan" diye bir yer yoktur asla da olmayacaktır. Gazi Meclisin ruhunu zedelemenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 7 bölge, 21 coğrafi bölüm ve 81 vilayetten oluşmakta olduğu vurgusunu yapan Öztürk, "Hakikat budur, bundan başka bir şey de olmayacaktır. Bu gerçekleri ve doğruları gerekirse sizleri ilkokul sıralarına yeniden tabi tutarak öğreteceğiz. Bu şekilde hukuk dışı söz söylemeye devam ederseniz alayınızın akıbeti İmralı'daki bebek katili ve Edirne'deki PKK sözcüsü Demirtaş gibi olacaktır! Bundan kaçışınız yoktur!"şeklinde konuştu.