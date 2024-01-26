Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından 12'ncisi düzenlenen Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı'nda yeni sivil özgürlükçü anayasa vurgusu yaptı. 82 Anayasası'nı 82 model arabaya benzeten Tunç, "82 Anayasası 'protez anayasa'ya dönüştü. 82 Anayasası yerine sivil ve demokratik anayasanın hazırlanması elzem" dedi.117 madden oluşan 82 Anayasası'nı, 82 model arabaya benzeten Bakan Tunç, "Çok sayıda parça değişikliği yapıldı, modern çağda o araçla gitmenin doğru olmadığını söylüyoruz. Mevcut anayasada 19 kez değişiklik yapıldı. 184 yere dokunuldu, madde sayısından daha fazla değişiklik oldu. Artık bu arabanın yürüyecek, gidecek hali kalmamış. Darbe ürünü olan anayasada vesayet kalıntıları silinemedi" ifadelerini kullandı.28'inci dönem vekillerinin Türkiye Yüzyılı başlangıcında tarihe geçeceğini ifade eden Tunç, "Türkiye Yüzyılı başlangıçta hukukun üstünlüğünü esas alan temel hak ve özgürlükleri geniş alan, insan onurunu koruyan yeni sivil kuşatıcı anayasa yapımı hepimiz için önemli" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da "Demokraside karar kılmış ve yeni anayasa yapımını on yıllardır sürekli gündem haline getirmiş Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik ilkesine uygun olarak halkın iradesinin tecelli ettiği TBMM eliyle yeni anayasa yapmaya muktedirdir" dedi. TBMM'nin yeni anayasa yapma yetkisi olmadığını savunanların olduğuna dikkati çeken Uçum, "Bunlara göre yeni anayasa yapma yetkisi sadece savaşlar, darbeler, ülkelerin zorla parçalanması sonucu ortaya çıkan egemendedir. Bu yaklaşım demokrasi ve halk karşıtı bir konuma sürüklenmek demektir. Bu görüşte ısrar etmek kaçınılmaz olarak şiddeti ve kaosu meşrulaştırma noktasına savrulmaya sebep olur" diye konuştu.