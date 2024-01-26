AK Parti’den Lahey kararı sonrası açıklama: Netanyahu tarih önünde hesap verecek

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldı.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir." dedi.

"KATLİAMI DURDURMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm İnsan Hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.

Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netenyahu Yönetimi, Filistin'de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz.