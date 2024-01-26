Ay yıldızlı bayrağım sayesinde buradayım

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğunun organizatörlerinden Axiom Space dün canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi. Houston Texas'ta bulunan Axiom geliştirme tesisinden yörünge laboratuvarındaki astronotlara canlı bağlantıyla konuşan Sonia Gavankar McKay, Ax-3 Komutanı Michael Lopez Alegria ve Uzay Mekiği Sefer Uzmanı Alper Gezeravcı ile konuştu. İşte Gezeravcı'nın McKay'in sorularına verdiği yanıtlar;Türk Yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Birtakım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan ay yıldızlı bayrağım.Şans eseri Endonezya'ydı. Okyanusta bazı adalar vardı. Çok güzellerdi, bilirsiniz bu güzel okyanusun ortasında parlıyorlardı. Etrafa dağılmış bulutların güzel beyazlığı ile birlikte harika bir renk uyumu. İnanılmaz bir duygu. Hem onu ilk gördüm hem de dünyanın eğimini.İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz. Komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu.Evet çoktan. Biz zaten hazırlıklıydık. Zaten başından beri bir tür ani akış bekliyorduk. Komutanımız uzun süredir ikamet eden diğer daimi mürettabat kadar yetkin olmaya alışmanın zaman alacağını açıkladı. Benim için başka bir kontrol ya da kontrolsüzlük durumu söz konusu değil. Kontrollü ya da kontrolsüz ortama alışmak ya da alışmamak, ortamı hissetmek, farklı yerlere çarpmak... Ne olursa olsun her şey çok güzel.Alper Gezeravcı, Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Commander Michael ile yemek keyfi!" notuyla paylaştı. Lopez-Alegria da kendi hesabından aynı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu paylaşımını alıntılayarak "Afiyet olsun" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde video konferans aracılığıyla görüşme yapacağını duyurdu Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak. Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir'den öğrencilerle de konuşacak.