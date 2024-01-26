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Giriş Tarihi: 26.1.2024 18:26 Son Güncelleme: 26.1.2024 18:34

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiğini onay ele alındı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından önemli bir görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onayı değerlendirdi. Görüşmede ayrıca, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN ONAYLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Daha sonra ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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