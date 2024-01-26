CHP’li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.
CHP'DE ŞOK İSTİFA
Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"PARTİMİZİN DEĞERLERİ HOYRATÇA HARCANIYOR"
CHP'de 40 yıl görev yaptığını belirten İlgezdi, istifa metninde şunları kaydetti:
CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.
Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.