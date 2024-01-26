CHP’li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor

"PARTİMİZİN DEĞERLERİ HOYRATÇA HARCANIYOR"

CHP'de 40 yıl görev yaptığını belirten İlgezdi, istifa metninde şunları kaydetti:

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.