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Giriş Tarihi: 26.1.2024 17:58 Son Güncelleme: 26.1.2024 18:31

CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor." dedi.

CHP’li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.

CHP'DE ŞOK İSTİFA

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER TASFİYE EDİLİYOR"

Resmi X hesabından istifasını duyuran, İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor." dedi.

"PARTİMİZİN DEĞERLERİ HOYRATÇA HARCANIYOR"

CHP'de 40 yıl görev yaptığını belirten İlgezdi, istifa metninde şunları kaydetti:

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.
Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.

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CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
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