Kazıksız temel attı imzadan kaçtı

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'nün yardımcısı Nuraydın Sak'ın da tutuklandığı rüşvet soruşturmasına konu olan 114 villadan oluşan lüks sitede iki ayrı tarihte inceleme yapan bilirkişi heyetinin iki ayrı tutanağında, insan hayatını riske atan detaylar açıkça ifade edildi. Bilirkişilerin el yazısıyla kaleme aldığı tutanaklarda, villaların temel altlarında düşey enjeksiyonla zemin iyileştirilmesi yapılmadığı, projeye aykırı şekilde fore kazıkların imal edilmediği aktarıldı. En dikkat çeken detaylardan biri ise, "Eksik olan fore kazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" ifadelerine yer verilen 1 Ağustos 2023 tarihli tutanak oldu. Asıl çarpıcı olan ise bu tutanağa Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin T.'nin imza atmadığı, bunun da "İmzayı imtina etti" şeklinde yazılması oldu.SABAH'ın ulaştığı bilirkişi tutanaklarında da İmar Kanunu'na ve inşaat projesine açıkça aykırı halde inşa faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. İnşaat sahasında fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadan ruhsat verildiği, belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendiklerini belirleyen iki uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin el yazısıyla kaleme alınan iki ayrı tutanakta, yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumun olduğu belirtildi."Eskice Mahallesi Eski 113 ada 6 parselde ekskavatör kazı makinesi ile 71-95-91 No'lu parsellerde fore kazık imalatı gözlem metotlu çalışma (araştırma) yapıldı. Donatılı fore kazık projelerine göre yerinde imalat yapılıp yapılmadığına bakıldı. 71 No'lu parselde iki noktada yapılan kazılı gözlemde projesine göre imal edilmiş fore kazıklara rastlandı ve gerekli tespitler yapıldı. 95 ve 91 No'lu parsellerde ise köşe noktalarında gözlem kazıları yapıldı fakat projesindeki gibi olması gereken fore kazıkların imal edilmediği ve projenin olması gereken gibi uygulanmadığı