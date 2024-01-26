Murat Kurum’dan İstanbul’a yeni metro müjdesi: Raylı sistemleri 5 yılda 2 katına çıkaracağız

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında İstanbul'u 5 yıllık fetret döneminden kurtaracak projelerini duyurdu. Kentteki trafik sorununa dikkat çeken Kurum, yeni metro müjdesi de verdi.
ŞİMDİ İSTANBUL SADECE İSTANBUL
Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:
İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.
"BİZİM ODAKLANMAMIZ GEREKEN İSTANBULLULARIN SORUNLARI"
İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır.
"TRAFİK SÜRESİ DÜŞECEK"
Trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz. Bu yakalanamaz dediğiniz zaman bunun üzerine çalışan bilim insanlarına haksızlık etmiş oluyorsunuz. Bizim ekibimiz dertliyiz, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. 2019'da 60 km ortalama trafik hızı. 45 dakikaymış seyahat süresi de.
"RAYLI SİSTEM 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKACAK"
Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Bir şeyi yapmak için liyakatli bir çalışma lazım. Belediyenin yarısı değişmiş, yarısına yenisi gelmiş. Bunu yapabilmeniz için bu kadrolar ile çalışmanız lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi kötü müydü?
İLK METRO HATTI YENİKAPI-SEFAKÖY
Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Yenikapı-İncirli-Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık Metrobüse ihtiyaç kalmayacak.
Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı.
Ne söz verdiysek yaptık, yapacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 26, 2024
Bize güvenen her vatandaşa hesap vermek borcumuzdur. pic.twitter.com/QYlw649qiW
"BİZ HEP SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. Biz ilk 5 yılda trafikteki yoğunluğu azaltacağımızı 10 yılda ise artık bir trafik sorunu gündem olmaktan çıkacak.