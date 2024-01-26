Murat Kurum’dan İstanbul’a yeni metro müjdesi: Raylı sistemleri 5 yılda 2 katına çıkaracağız

İLK METRO HATTI YENİKAPI-SEFAKÖY

Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Yenikapı-İncirli-Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık Metrobüse ihtiyaç kalmayacak.

Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı.